Илон Маск допустил создание нового города в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил о возможности создания в штате Техас нового города, который получил бы название Starbase. Соответствующую публикацию он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Создаем город Starbase (штат Техас)", - написал он. Позднее предприниматель уточнил, что этот город, как ожидается, будет включать в себя район деревни Бока-Чика, где находится испытательный полигон компании SpaceX.

Инициативу Маска о создании нового населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика. "В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон по поводу заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить деревню Бока-Чика в город Starbase", - приводит портал Business Insider его слова.

В свою очередь, сам окружной судья Эдди Тревино указал в интервью агентству Bloomberg, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей" прежде, чем они смогут реализовать эти планы. "Одного лишь твита для этого недостаточно", - подчеркнул он.

В декабре прошлого года Маск заявил о переезде из штата Калифорния в Техас. Кроме того, ранее он заявлял о возможности переноса головного офиса своей компании Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Губернатор Техаса сообщал, что обсуждал с Маском такую возможность. Предприниматель подвергал критике власти Калифорнии за принятие слишком жестких, по его мнению, мер в сфере борьбы с пандемией.