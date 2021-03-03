Мишустин обещал помочь лицею в Горно-Алтайске со строительством спортзала и общежития

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал оказать помощь со строительством спортзала и общежития для Республиканского классического лицея в Горно-Алтайске.

Во время посещения лицея в среду глава кабмина зашел в несколько классов, в том числе заглянул на урок истории. Одна из учениц попросила его помочь с созданием новых кабинетов, спортивного зала и общежития. Сейчас спортзала в учебном заведении нет, и ребята вынуждены ездить на уроки физкультуры в педагогический колледж в нескольких остановках. А общежитие для учеников, приехавших из других мест, находится в здании другого учебного заведения.

"Попробуем, обещаю. Обязательно поможем. Но я хочу, чтобы наш губернатор тоже пообещал насчет общежития. <...> По спортзалу мы с губернатором подробно поговорим, я вам обещаю, мы средства найдем", - заверил Мишустин.

Директор лицея Наталья Никитенко рассказала журналистам, что руководство учебного заведения ранее обратилось в кабмин с просьбой рассмотреть возможность строительства нового здания лицея, со спортплощадкой и общежитием. Этот вопрос сейчас прорабатывается, предстоит определить площадку для строительства, поскольку на земельном участке, где сейчас располагается учебное учреждение, это невозможно.

Главе кабмина также показали презентацию с проектом нового здания лицея. Мишустин поинтересовался, хватит ли штата учителей для работы в новом учебном заведении. Никитенко заверила, что учителей для преподавания достаточно.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов со своей стороны отметил, что министерство планирует заключить с республикой концессионное соглашение на строительство нового здания. "Здесь будет и новый зал - то, о чем вас сегодня спрашивали ребята, это прекрасные помещения, лаборатории для занятий химией, физикой, биологией", - добавил Кравцов, рассказывая о проекте.

О лицее

Лицей был открыт в 1992 году. Сейчас здесь обучаются более 400 учеников 8-11 классов, прошедших индивидуальный отбор. Более половины из них - ребята из разных районов республики, в том числе отдаленных. Обучение ведется на основе индивидуальных учебных планов. В 2023 году на базе лицея планируют создать центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.