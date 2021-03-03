Российские географы отправились в экспедицию вдоль всех границ страны

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Комплексная экспедиция вдоль всех границ России стартовала в среду с федеральной территории Сириус. Мероприятие проходит под руководством члена экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Константина Мержоева.

В конце января председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка анонсировал проведение комплексной экспедиции вдоль всех границ России.

"Сегодня мы стартовали с федеральной территории Сириус, протяженность экспедиции составит 35 тыс. км, по количеству дней при хороших погодных условиях чистого времени она должна занять 283 дня. Экспедиция пройдет по границе Российской Федерации, такого масштаба экспедиций не проводилось с 30-х годов прошлого столетия, но тогда границы страны были несколько другими. Слоган этой экспедиции: "Откроем Россию заново", - сообщил ТАСС Мержоев.

Путешественники планируют посетить населенный пункты, расположенные на границе России, где будут проводить встречи с представителями различных национальностей и народностей, проживающих в стране. Основная группа будет состоять из девяти человек, но по пути следования к ней будут примыкать и другие путешественники. В общей сложности в экспедиции таким образом поучаствуют порядка тысячи человек, среди которых дети и молодежь. Мержоев добавил, что в ходе экспедиции планируется снят документальный фильм, также будет вестись дневник в социальных сетях.

"На разных этапах мы будем передвигаться на разных видах транспорта: на велосипедах, автомобилях, на спортивных катамаранах преодолевать горные реки, на ледоколе пройдем вдоль Северного морского пути, пешком планируем преодолеть около 400 км и финишировать на федеральной территории Сириус", - резюмировал собеседник агентства.