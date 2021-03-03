В Приамурье расчистили русло реки Белая, чтобы защитить от наводнений село Троицкое

ТАСС, 3 марта. Дно реки Белая (левый приток Зеи) расчистили и углубили в Амурской области возле села Троицкое, чтобы спасти населенный пункт от паводков, сообщил в среду глава региона Василий Орлов, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

За последние семь лет в области произошло четыре наводнения, включая наиболее катастрофичные паводки 2013 и 2019 годов. Защита населенных пунктов региона от наводнений стала одной из основных тем прошедших в феврале дней Амурской области в Совете Федерации. Сенаторы тогда поддержали проект регионального Минприроды по строительству объектов инженерной защиты в девяти наиболее подверженных подтоплениям населенных пунктах Приамурья, а также по расчистке и углублению рек.

"Специалисты расчистили русло от наносов грунта, провели дноуглубительные, русловыправительные работы, планировку откосов берегов. Все это должно предотвратить подтопление села Троицкое во время паводков", - сказал Орлов.

В пресс-службе отметили, что если федеральный бюджет окажет региону запрашиваемую поддержку, Приамурье уже с 2021 года сможет приступить к реализации масштабных мероприятий по расчистке рек, а в 2022 году - начать строительство трех объектов инженерной защиты в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.

"Сметная стоимость сооружений инженерной защиты в селе Гродеково составляет 493,2 млн рублей, в селе Владимировка - свыше 3,5 млрд млн рублей, в Усть-Ивановке - 1,5 млрд рублей. Правительство Амурской области рассматривает вопрос о выделении средств областного бюджета на корректировку проектно-сметной документации по данным объектам. Эту работу планируют завершить до конца текущего года", - добавили в пресс-службе.

Река Белая находится на юге Амурской области, это левый приток Зеи. В ее долине расположено множество сел и деревень, включая и Троицкое.