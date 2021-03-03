В Петербурге открыли памятник медицинским работникам, погибшим в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Скульптуру "Печальный ангел" в память о медицинских работниках Санкт-Петербурга, погибших в период пандемии коронавируса, установили в среду в Петроградском районе города, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Скульптуру установили на набережной реки Карповки напротив входа в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова.

"Скульптура "Печальный ангел" - отлитая в бронзе работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года. Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов", - говорится в сообщении.

"Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной реки Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей - студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их", - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия памятника.

За время пандемии в Санкт-Петербурге переболели COVID-19 более 11 тыс. медиков, умерли в результате заражения 37 медицинских работников.

Другие мемориалы медикам

Ранее в центре Санкт-Петербурга также организовали стихийный уличный мемориал, посвященный умершим во время пандемии медицинским работникам. Позже фотографии медиков, которые составляли мемориал, передали в фонды Государственного Музея политической истории России. Кроме того, в 26 городских и федеральных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга начали устанавливать памятные доски в честь медицинских работников, которые умерли в период пандемии. Также в Калининском районе города заложили аллею в память о медицинских работниках, погибших при исполнении служебного долга в период пандемии.

В городе принято постановление о единовременной выплате медработникам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам. Эта сумма составляет 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявили 370 019 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 305 551 человек, умерли 11 200. За последние сутки в городе выявили 962 случая заражения.