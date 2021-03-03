Путин заявил, что контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ нельзя ослаблять

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу МВД вместе с другими органами безопасности не ослабевать контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ.

"Что особенно радует, на что я обращаю внимание - сократилось количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ", - сказал глава государства на расширенное заседание коллегии МВД. Он потребовал "и дальше уделять этому направлению особое внимание вместе с органами ФСБ и Нацгвардией, контролировать оборот оружия и взрывчатых веществ". "Держите это под контролем!" - обратился Путин к сотрудникам органов внутренних дел.

Глава государства отметил, что в 2020 году количество зарегистрированных преступлений почти не изменилось по отношению к 2019 году. "Фиксируем уменьшение количества преступлений против личности, убийств", - подчеркнул президент.

Путин также указал, что в минувшем году "существенное влияние на рост особо тяжких и тяжких составов преступлений оказали противоправные действия с использованием телекоммуникационных технологий - и это происходит во всех федеральных округах, во всех субъектах Федерации".

"Естественно, что мы с вами должны иметь это в виду и соответствующим образом реагировать", - добавил он.