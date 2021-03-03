В регионах Центральной России ожидается усиление ночных морозов до 15 градусов

ТАСС, 3 марта. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ночами с минус 1-2 до минус 7-15 градусов к 6 марта в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), при этом днем столбики термометров будут подниматься до минус 1, местами до плюс 3 градусов. Об этом ТАСС сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В ночь на четверг во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской областях ожидается около нуля - минус 1 градуса, но уже с 4 марта прогнозируется похолодание. По данным региональных ЦГМС в ночь на пятницу температура воздуха понизится до минус 5-10 градусов, а в ночь на 6 марта - до минус 11-15 градусов. "В ночь на 5 марта будет минус 6-11, днем - от нуля до минус 5 градусов, на дорогах гололедица, в ночь на 6 марта - минус 10-15 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

До минус 7-9, местами до минус 10 градусов в ночь на субботу прогнозируется в Брянской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. В среду и четверг температура воздуха днем и ночью будет колебаться от минус 1-2 до плюс 1-4 градусов. "Уже с пятницы днем вновь похолодает до минус 1-3 градусов, ночью - до минус 10 градусов, пройдут осадки в виде мокрого снега, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, на дорогах сохранится гололедица", - рассказали в ЦГМС по Тамбовской области.

В Белгородской, Воронежской, Курской областях в ночь на 6 марта будет до минус 3-5 градусов, по прогнозам синоптиков, с субботы возможно понижение температуры воздуха еще на 2-3 градуса. "Погода неустойчивая, в четверг без существенных осадков, но очень ветрено, с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха - от нуля до минус 5 градусов ночью, днем - до плюс 2-7 градусов. А уже с 6 марта у нас проходит холодный атмосферный фронт, поэтому пройдет снег, ночью местами даже сильный снег, температура опустится до 2-7 градусов мороза ночью, 7 марта ночью - до 4-9 градусов мороза", - сказала дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 4 марта влияние на погоду в ЦФО будет оказывать циклон с центром над востоком европейской территории России. В северной половине округа возможен мокрый снег, усиление ветра до 17 м/с. А 5 марта на юге округа под влиянием циклона с центром над Украиной местами пройдут дожди, мокрый снег.