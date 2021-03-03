Два жителя Якутии решили добраться до Лондона на лошадях

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Два жителя Якутии начали конный поход на лошадях местной породы из Оймяконского района, где находится российский Полюс холода, в Лондон. За два года они намерены преодолеть 15 тыс. км, сообщили в среду ТАСС в этнокультурном центре им. А. Н. Громова в селе Ючюгей Оймяконского района.

"Они едут на четырех лошадях в Лондон. Планируют в течение двух лет туда добраться на якутских лошадях, а для этого ежедневно [преодолевать] примерно по 50 км", - сказали в центре. По словам собеседника агентства, одна из целей поездки - показать выносливость якутской породы лошадей, которые способны преодолеть 15 тыс. км в разные времена года, при разных ландшафтах и климатических условиях.

В проекте участвуют уроженец Оймяконского района Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев. В центре отметили, что отец Винокурова - опытный коневод, более 50 лет работающий с лошадьми. Накануне путешественников торжественно проводили из местности Дьэкэй Оймяконского района.

Всадников провожали всем районом - с напутствиями и подарками, для лошадей местные мастера изготовили традиционное конское убранство. Предполагается, что до Якутска их будет сопровождать машина с сеном и овсом для лошадей. Мужчины отправились в путь в традиционных якутских костюмах, но затем переоделись в практичную современную одежду. Ночевать они будут в палатках.

По сообщениям региональных СМИ, изначально планировалось, что в поход также отправится англичанин Никита Греци, который ранее собирался проскакать верхом на якутской лошади через всю Евразию - от Магадана до Лондона. Но из-за закрытия границ он пока не может присоединиться к поездке и планирует сделать это позже.

Якутская лошадь отличается тем, что способна переносить морозы до минус 60 градусов. Это животное круглый год пасется на открытом пространстве и самостоятельно добывает пищу, выкапывая ее из-под снега.