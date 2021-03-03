Крупнейшая экспедиция российских ученых в Арктику стартует весной 2021 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Масштабная экспедиция российских ученых в Арктическую зону РФ (АЗРФ) стартует в весной этого года. Она затронет восемь направлений, в частности экологические, биологические и гидрофизические исследования, сообщил в среду замдиректора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Павел Химченко.

"Дата проведения экспедиции запланирована на март - май 2021 года и до декабря 2022 года", - сообщил Химченко на пленарной сессии, посвященной ключевым инвестиционным проектам развития АЗРФ в рамках международной конференции "Арктика 2021"

Основными направлениями работы для членов экспедиции станут атомные, биологические, экологические, медико-биологические и гидроакустические исследования, рассказал Химченко. Задачами экспедиции станут реализация научной программы фундаментальных и прикладных исследований, укрепление имиджа РФ как лидера в изучении широких высот Арктики и формирование позитивной повестки российского председательства в Арктическом совете, добавил спикер. Также в ходе экспедиции будут изучаться вопросы изменения климата, которые необходимы для применения мер по адаптации АЗРФ.

По словам Химченко, в разработке экспедиции участвовали более 20 институтов Российской академии наук, более 11 высших учебных заведений.

"В работе экспедиции примут участие более 400 ученых. <…> Также в рамках экспедиции будет реализована свыше 40 комплексных исследовательских проектов. Таким образом, экспедиция станет крупнейшим научным мероприятием в Арктике в истории России и Советского Союза", - добавил он.

В рамках работы оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах ранее был разработан план мероприятий. Среди основных направлений - экономическое развитие территории, климатическая повестка, а также качество жизни Арктической зоне, в том числе коренных малочисленных народов.