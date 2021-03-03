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Пандемия COVID-19

ФМБА разработало "калькулятор", предсказывающий тяжесть течения COVID-19 в первые дни

Руководитель агентства Вероника Скворцова сообщила, что через неделю он уже будет в открытом доступе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало "калькулятор", позволяющий в первые дни заболевания коронавирусной инфекцией предсказать дальнейшее течение болезни с вероятностью выше 90%. Об этом сообщила в среду руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Сейчас ФМБА разработало прогнозный "калькулятор" на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности (свыше 90%) предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Скворцова добавила, что через неделю он уже будет в открытом доступе.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
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