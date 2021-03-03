МЧС высоко оценило готовность Московского региона к сезону пожаров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский высоко оценил готовность Москвы и Московской области к пожароопасному сезону 2021 года, сообщил он в среду журналистам.

"В целом, что касается уровня двух субъектов (Москва и Московская область - прим. ТАСС) в рамках профилактики и подготовки к пожароопасному периоду, мы даем очень высокую оценку", - сказал он по итогам заседания комиссии двух регионов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Он отметил, что в настоящее время проходит проверка всех регионов страны на готовность к пожароопасному сезону. Ее итоги будут подведены к 1 апреля.