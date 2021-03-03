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Пандемия COVID-19

В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Штамм зарегистрировали в столичном регионе эксперты Датского технического университета

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Первый случай бразильского варианта коронавируса P1 обнаружили в Дании. Об этом в среду в Twitter сообщил министр здравоохранения Магнус Хеунике.

"Первый случай варианта P1 был обнаружен в Дании. P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание. Начато интенсивное выявление инфекции", - написал он.

Бразильский штамм зарегистрировали в столичном регионе эксперты Датского технического университета (DTU), который помогает анализировать тесты на коронавирус, и подтвердил Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 212 798, число жертв составляет 2 370. Коэффициент распространения обычного штамма снизился за последнюю неделю с 1,1 до 0,9, для британского варианта показатель равен 1,28.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
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