Власти Ярославской области отменили ограничения для гостиниц

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Гостиницы в Ярославской области с 3 марта смогут работать на полную мощность и осуществлять 100% загрузку, ранее отели работали с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

"С 3 марта гостиницы в регионе могут работать в полную мощность - теперь разрешена 100% загрузка. Многофункциональные центры работают в штатном режиме. Принимать посетителей можно не только по предварительной записи, но и в порядке живой очереди", - написал Миронов.

Он также сообщил, что с 4 марта режим самоизоляции для лиц старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. При этом масочный режим сохраняется на территории Ярославской области.

"Видим, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется, сократился прирост количества новых заболевших. Большую роль играет и вакцинация населения от коронавируса - первый этап прошли уже более 40 тыс. человек", - добавил Миронов.

По данным оперативного штаба Ярославской области, за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 33 197. С начала пандемии 31 653 человека выздоровели, 414 человек умерли.