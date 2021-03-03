В Петербурге выпустили краснокнижного ястреба в естественную среду обитания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Краснокнижный ястреб-тетеревятник, найденный зимой жителями Петергофа, вернулся в естественную среду обитания в среду, во Всемирный день дикой природы. Птицу выпустили в заказнике "Западный Котлин" после лечения в ветеринарной клинике, сообщила пресс-служба Смольного.

"Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы. В заказнике "Западный Котлин" был выпущен ястреб-тетеревятник, занесенный в Красную книгу Санкт-Петербурга. Он был обнаружен в феврале жителями Петергофа. Птица не могла летать. Государственные инспекторы комитета по природопользованию забрали ястреба и передали в специализированную ветеринарную клинику. После лечения птицу вернули в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

Комитет по природопользованию Петербурга ежегодно помогает десяткам редких птиц, которых обнаруживают неравнодушные горожане. "Выпуск вылеченных птиц в дикую природу - важное мероприятие, которое помогает восстанавливать популяции редких и исчезающих видов животных", - отметили в пресс-службе. Только в 2020 году 35 спасенных птиц вылечили и выпустили в естественную среду обитания, среди которых был орлан-белохвост.

Заказник "Западный Котлин" занимает всю северо-западную часть острова Котлин. Его населяет большое количество видов птиц - более 150. Среди них есть и занесенные в Красную книгу: большая выпь, погоныш и другие. На территории заказника, где произрастает более 300 видов сосудистых растений, находятся природные стоянки перелетных птиц.