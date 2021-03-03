В Башкирии направят 100 млн рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей

УФА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии удвоили финансирование пилотного проекта по предоставлению единовременной выплаты многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов взамен земельных участков на 2021 год, выделив на эти цели 100 млн рублей. Об этом сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская в среду на итоговой коллегии ведомства.

"У нас в 2020 году было пилотно предоставлено 50 млн из бюджета Республики Башкортостан, 200 сертификатов по 250 тыс. рублей были розданы практически в течение недели, потребность людей большая, и мы считаем, что это реальная возможность в короткие сроки для таких семей улучшить жилищные условия. На 2021 год выделено 100 млн рублей, это 400 сертификатов, очередь на них уже установлена", - сообщила Полянская.

Всего на получение сертификатов подали более 6 тыс. заявлений, что показывает востребованность программы. Также она позволяет решить проблему нехватки земельных участков в городах, в которых практически нет свободных территорий, пригодных для жилищного строительства. Сертификат может быть использован для погашения ипотечного кредита или использован для строительства жилья, добавила министр.

С 2012 года многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставлено более 38 тыс. земельных участков, в 2020 - 1 175 объектов недвижимости.