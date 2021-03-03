Чешский миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Чешский миллиардер и председатель политической партии "Гражданский демократический альянс" Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, хотя он не принадлежит к той категории граждан, которые сейчас имеют право на вакцинацию. Для этого он представился медработником. Об этом сообщает в среду чешский новостной портал Seznam Zprávy.

"Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик", - прокомментировал директор пражской больницы "На Буловце" Ян Квачек. По его словам, Павел Сегнал смог вакцинироваться, так как предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала.

Бизнесмен обосновал свое право на вакцинацию без очереди тем, что находится в контакте со своими работниками, которые попросили его сделать прививку.

Павел Сегнал является владельцем чешского холдинга SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах промышленности, страхования, торговли ценными бумагами, недвижимостью, услуг и девелоперской деятельности. В прошлом году журнал Forbes признал 65-летнего Сегнала одним из богатейших граждан республики с состоянием в 3,6 млрд крон.

В Чехии с этой недели начался второй этап вакцинации от коронавируса, и дефицитная вакцина предназначена в первую очередь для людей старше 70 лет, учителей и медработников.