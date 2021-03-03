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Пандемия COVID-19

ВОЗ: меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций

Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что новые штаммы находятся под острым наблюдением всех лабораторий

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжать поддерживать меры защиты от коронавируса из-за непредсказуемости его мутаций. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Новые штаммы [коронавируса] находятся под острым наблюдением всех лабораторий, которые имеют такую возможность. В России тоже проводят генетические исследования. <...> Какие мутации будут и что может их вызвать, никто не может предусмотреть, поэтому очень важно продолжать те [защитные] меры, которые есть", - сказала она.

Вуйнович подчеркнула, что ношение масок, личная гигиена и социальная дистанция - необходимые меры в борьбе с пандемией. "Очень важно сделать все, что возможно: и вакцины, и физическая дистанция, и гигиена, и маски, потому что надо прекратить распространение вируса", - подчеркнула представить ВОЗ в России.

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