САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, награду артисту по поручению президента РФ Владимира Путина в среду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили. Также актеру объявлена благодарность президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указ о награждении Басилашвили был подписан в октябре 2019 года.

Олег Басилашвили с 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Он играл в спектаклях "Горе от ума", "Лиса и виноград", "Три сестры", "Ревизор", "История лошади", "Дядя Ваня", "На дне" и других. Более 60 ролей Басилашвили сыграл в кино, зрители знают его по картинам "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "Мастер и Маргарита", "О бедном гусаре замолвите слово".

Басилашвили имеет звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.