Глава Карелии предложил разрешить регионам самим устанавливать нормы любительской рыбалки

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе встречи с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко предложил передать на уровень регионов разработку и утверждение правил для любительской рыбалки. Единые нормы не учитывают природные особенности и климатические различия местности.

"Считаю необходимым полномочия по разработке и утверждению правил любительского рыболовства передать регионам. Конечно, за исключением регулирования рыболовства в отношении ценных видов рыб - регулирование их вылова должно оставаться в федеральном ведении", - сообщил руководитель региона в среду во "ВКонтакте".

Изменения в законодательстве в сфере рыболовства стали одной из основных тем встречи. Сегодня эти нормы полностью зависят от федерального уровня власти. В частности, сроки запрета на лов в период нереста рыбы. Как отметил Парфенчиков, в Карелии, протяженность которой составляет 660 км, начало нереста значительно отличается в северных и южных районах, что ставит и жителей, и туристов в неравные условия.

"Считаю, что есть вопросы и к ограничениям по вылову рыбы. Безусловно, ограничения нужны, но они должны быть разумными и не ущемлять интересы местных жителей - промысловые традиции у нас складывались веками. Между тем, чтобы внести какие-либо изменения в правила, требуется длительная процедура согласования с подведомственными Росрыболовству структурами", - пояснил глава Карелии свою позицию.

Еще один вопрос связан с использованием земли в водоохранной зоне. Согласно Водному кодексу РФ, ее ширина для обычных водоемов составляет 50 м. Если же река или озеро имеют особо ценное рыбохозяйственной значение, то охранная зона увеличивается до 200 м. В Карелии все водоемы имеют такой статус, что привело к тому, что половина земель сельхозназначения в республике не может использоваться для работ - распашки земли, выпаса скота и т. д. Парфенчиков предложил смягчить требование для регионов, на территории которых доля водного фонда в структуре земельного фонда составляет свыше 10%, и применять все ограничения только в 50-метровой береговой зоне.

"Также обсудили еще ряд вопросов - о поддержке предприятий, специализирующихся на разведении дикой фауны, сборе и переработке дикоросов. Все наши предложения нашли поддержку у Виктории Валериевны Абрамченко. После детальной проработки они должны найти отражение в решениях профильных министерств и ведомств и в законодательных инициативах", - подытожил глава Карелии.