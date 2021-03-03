Прокуратура признала ложными данные об отсутствии судимости у рязанского вице-губернатора

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков при устройстве на работу предоставил ложные данные об отсутствии у него судимости. Об этом в среду ТАСС сообщили в прокуратуре Рязанской области.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала президенту о вице-губернаторе Игоре Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После обращения к президенту в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, а также данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию.

"Прокуратурой области проводилась проверка по обращениям, которые поступили из Генеральной прокуратуры, по вопросу наличия судимости у вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области Грекова И. М. По факту предоставления Грековым И. М. при назначении на указанную должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости прокуратурой области губернатору Рязанской области внесено представление. От замещаемой должности Греков был освобожден по собственному желанию", - говорится в сообщении прокуратуры.

Игорь Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также бывший вице-губернатор имеет другие ведомственные и государственные награды.