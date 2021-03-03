Заболеваемость COVID-19 в Петербурге замедлилась до уровня высокого плато

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге замедлился до уровня высокого плато - с середины февраля он держится на отметке около 1 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили в среду в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

"Общий тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем он замедлился почти до уровня высокого плато, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может перейти в рост заболеваемости", - говорится в информационной справке совета.

Власти города считают, что единственное средство, которое может предотвратить новый подъем заболеваемости, - массовая вакцинация. Для этого в городе, по данным совета, работают 130 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также организованы 16 выездных прививочных бригад. "Имеется достаточное количество вакцины, запас ее постоянно пополняется. Есть возможность получить прививку в выходной день и без предварительной записи", - отмечается в документе.

По данным совета, по состоянию на 3 марта в городе вакцину получили более 260 тыс. человек, в том числе более 120 тыс. полностью завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 370 019 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 305 551 человек, умерли 11 200. За последние сутки в городе выявили 962 случая заражения.