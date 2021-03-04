Вопросы медицины и развития креативных индустрий обсудят в "Большом открытом диалоге"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Бизнесмены обсудят с представителями власти вопросы здравоохранения и развития креативных индустрий в рамках форума "Большой открытый диалог", который пройдет в четверг в формате телемоста Москва - Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"На повестке темы, которые за последний год заняли важное место в стратегии регионального развития. Программа форума включает в себя сессии по обсуждению новых мер поддержки инвестиционных проектов, вопросов здравоохранения, развития креативных индустрий, туризма, новой технологической инициативы и социальной сферы", - рассказали в пресс-службе.

Форум "Большой открытый диалог" объединит представителей органов власти федерального и регионального уровней, представителей ведущих деловых объединений и бизнес-сообщества региона для обсуждения актуальных вопросов предпринимательства в режиме публичной дискуссии. Так, на сессии "Развитие здравоохранения как инвестиционно привлекательной отрасли" участники обсудят вопросы усиления кооперации государства с частными инвесторами, перспективные направления для реализации проектов в сфере медицинских услуг. Текущее состояние загородного туризма в Свердловской области, его особенности и успешные кейсы рассмотрят на сессии "Развитие внутреннего туризма в период и после пандемии".

"Все, что мы делаем в Свердловской области для улучшения делового климата, поддержки предпринимательского сообщества, позволяет нам создать базу для улучшения качества жизни людей. <…> "Большой открытый диалог" я считаю очень важной площадкой, которая позволяет власти и бизнесу сверить часы, услышать друг друга, чтобы вместе двигаться к общей цели", - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О форуме

"Большой открытый диалог" - коммуникационная площадка по вопросам реализации проектов и инициатив, в том числе национальной предпринимательской инициативы и национальной технологической инициативы, а также проектов в социальной сфере и сферах развития креативной экономики и внутреннего туризма. Согласно опросу предпринимателей Свердловской области, участвовавших в форуме в 2020 году, 97,8% респондентов считают, что подобные мероприятия улучшают взаимодействие власти и бизнеса на местах и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.

Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.