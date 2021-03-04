Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге во второй половине марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Потепление с устойчивой положительной температурой воздуха в дневные часы придет в Санкт-Петербург во второй половине марта, сообщил ТАСС в четверг главный синоптик города Александр Колесов. Ближайшая неделя будет холодной, а днем 8 марта столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нулевой отметки.

"Потепление, скорее всего, - это вторая половина месяца. С середины месяца будут положительные температуры днем... за счет солнца, которое будет прогревать. Будет уже весна чувствоваться", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ночные часы в этот период по-прежнему могут наблюдаться отрицательные значения температуры воздуха.

В предстоящие же дни в Петербург после короткого периода тепла вернется зимняя погода. 5 марта днем будет 3-5 градусов мороза, местами небольшой снег. 6 марта будет чуть теплее - от минус 1 до минус 3 градусов. "8 марта будет около минус 5 днем", - сказал Колесов.

На территории Ленинградской области на фоне прогнозируемого потепления ожидаются паводки. "Это все-таки не прошлый год, когда вообще снега не было. В этом году снег есть, паводки будут, но они небольшие, ничего опасного не должно быть. Традиционные места - это Тихвин, Любань, Тосно, там будут повышенные уровни, но не опасные", - уточнил синоптик.

Между тем в Петербурге продолжается работа по уборке и утилизации снега после снегопадов 21-23 февраля, когда в городе выпала почти месячная норма осадков. Из-за интенсивного таяния снега Водоканал города перешел на усиленный режим работы, круглосуточно принимая и утилизируя снежные массы. Всего с начала зимнего сезона его снегоприемные и снегоплавительные пункты приняли более 1,5 млн кубометров снега.