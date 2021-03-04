Арктический плавучий университет в 2021 году впервые пройдет на ледоколе "Михаил Сомов"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) в 2021 году впервые пройдет на ледоколе "Михаил Сомов". Как сообщил в четверг ТАСС руководитель экспедиции, директор Арктического центра стратегических исследований Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, это позволит выйти в рейс значительно раньше обычного.

"В этом году мы планируем экспедицию провести в новом формате: она будет на другом судне, на "Михаиле Сомове". Именно его высокий ледовый класс позволит нам в начале июня попасть на Землю Франца Иосифа, что было бы невозможно на "Профессоре Молчанове ". Это самый ранний выход АПУ в рейс за все годы", - сказал Сабуров.

Совместный проект САФУ и Севгидромета "Арктический плавучий университет" осуществляется с 2012 года, до этого все экспедиции проходили на судне "Профессор Молчанов", которое значительно меньше и имеет более низкий ледовый класс, чем "Михаил Сомов". В 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции от экспедиции пришлось отказаться, плавучий университет прошел онлайн в формате лектория. В этом году экспедиция будет проходить с 1 по 20 июня, плавучий университет посетит мыс Желания на северной оконечности Северного острова архипелага Новая Земля, затем направится на Землю Франца-Иосифа.

Маршрут на ЗФИ будет зависеть от ледовой обстановки. Экспедиция планирует посетить остров Гукера, где находится сезонная база национального парка "Русская Арктика" и строения первой советской полярной станции, и остров Хейса, где располагается самая северная в стране метеостанция Севгидромета. "Я думаю, сделаем еще одну-две высадки на других островах Земли Франца-Иосифа. Где будет необходимо брать пробы, образцы, анализировать обстановку", - отметил собеседник агентства. Пока предполагается, что "Михаил Сомов" зайдет на остров Нортбрука и самый восточный остров архипелага - Греэм-Белл. Но у Греэм-Белла даже летом зачастую бывает сложная ледовая обстановка.

Начало арктической весны

В первых числах июня на Земле Франца-Иосифа будет еще самое начало весны, и ожидается, что море будет забито льдами. "Судя по ледовым картам, которые мы смотрели за прошлые годы, будут в лучшем случае полыньи, - пояснил руководитель экспедиции. - Опять же для тех, кто изучает морских млекопитающих, это уникальная возможность, поскольку в этих полыньях гигантское разнообразие морских млекопитающих. В этот период Земля Франца-Иосифа редко посещается экспедициями, поэтому он вдвойне интересен с научной точки зрения, будет физическая возможность собирать данные в природной сфере". Из-за наличия льда в море высадки на острова будут проходить не как обычно в экспедициях АПУ на лодках, а вертолетом.

Участники рейса смогут увидеть, есть ли на полярных островах проявления изменений климата в это время года, когда появляется растительность, когда на архипелаг прилетают птицы.

Российская экспедиция

В этом году экспедиция будет полностью российской. В прежние годы это был международный проект, но сейчас из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и неопределенности с открытием границ иностранных участников не планируется. "Несмотря на то, что у нас интерес по-прежнему был высокий: из Великобритании, и из Исландии, и из Китая, и даже из Сингапура планировались участники, - сказал Сабуров. - Но, к сожалению, высокие риски пандемии заставили нас отказаться от этой идеи, поскольку к апрелю нам уже необходимо иметь более-менее понятный список участников".

Для желающих принять участие в экспедиции Арктический плавучий университет на этой неделе объявил конкурсы среди студентов, аспирантов и преподавателей САФУ, среди студентов и специалистов других российских вузов, и также два места финансирует правительство Архангельской области, их могут занять студенты и аспиранты других вузов и научных организаций региона.

Для участия в проекте студенты должны хорошо учиться и заниматься научной работой, тематика которой имеет отношение к Арктике, у аспирантов должны быть научные публикации. Преподаватели должны вести исследования по темам, связанным с Арктикой, а в ходе рейса - читать лекции по своим дисциплинам. "Плавучий университет мы рассматриваем как площадку для развития межвузовского, межинститутского сотрудничества, - отметил собеседник агентства. - И поэтому для нас очень важно привлечь качественных ведущих исследователей из разных областей, которые смогут взаимно обогатиться, и на новые проекты совместные, и преподавать для студентов, и вести практические занятия, и читать лекции на высоком уровне".

В этом году нет требования об обязательном владении английским языком - лекции в АПУ-2021 будут читаться на русском в отличие от предыдущих рейсов, когда рабочим языком экспедиции был английский. Хотя, как отметил Сабуров, возможно, требование и появится. Лекторий плавучего университета начнется еще до выхода в море, он будет проходить онлайн, в качестве спикеров могут пригласить участников предыдущих экспедиций, в том числе и иностранных. В самом рейсе участие примут 55 человек.

Научная программа экспедиции еще составляется. "Обязательно будет гидрометеорология и океанология, экология и биоразнообразие, адаптация человеческого организма к высоким широтам, а также другие направления, которые попадают под приоритеты НОЦ (научно-образовательного центра) "Российская Арктика": новые материалы и технологии, - сказал Сабуров. Также остается такой важный принцип как мультидисциплинарность, то есть для нас очень важно, чтобы видеть Арктику, как целостный комплексный объект за пределами своей предметной дисциплинарной части".

Как отметил собеседник агентства, в ходе рейса студенты будут учиться работать с научным оборудованием. "Причем важно, что именно в рейсе, в полевых условиях", - сказал он. При этом они будут получать навыки и знания не только по своей специальности, но и по смежным дисциплинам. Лекции будут читать по темам истории освоения высоких широт и арктического права до особенностей изменения климата в Арктике.