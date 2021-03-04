В Японии заявили, что продление ЧС в столичном регионе поспособствует завершению пандемии

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Продление введенного из-за ситуации с коронавирусом режима чрезвычайной ситуации в столичном регионе Японии, который должен завершиться 7 марта, будет способствовать движению по направлению к завершению эпидемии в стране. Такое мнение в четверг озвучил премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Если в эти две недели мы сможем добиться содействия от нашего народа в условиях нынешних ограничений, то, думаю, мы сможем двинуться в сторону завершения [эпидемии]", - отметил он. Суга также подчеркнул, что если и после двух недель потребуется вновь продлить режим ЧС в столичном регионе, то сделано это будет на основе всестороннего анализа сложившейся ситуации и мнений специалистов.

Власти Японии в настоящее время рассматривают возможность продления режима чрезвычайной ситуации в столичном регионе, введенного из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Речь идет о продлении режима ЧС в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, который должен завершиться 7 марта, еще на две недели. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в пятницу 5 марта.

Префектуральные власти в целом уже поддержали готовящееся решение. В частности, губернатор Токио Юрико Коикэ выразила мнение о необходимости усиления текущих мер противодействия коронавирусу, а губернатор соседней с Токио префектуры Тиба Кенсаку Морита назвал идею о продлении режима ЧС на две недели "здравой".

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах страны до 7 марта. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС из-за коронавируса в шести из десяти префектур страны, однако оставило его в столичном регионе, где проживают порядка 36 млн человек.