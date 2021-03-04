Подозреваемый в мошенничестве вице-мэр Воронежа уволился из администрации

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, которого подозревают в мошенничестве на сумму 400 тыс. рублей, уволился по собственному желанию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба мэрии Воронежа.

"Юрий Бавыкин написал заявление по собственному желанию, вчера истек последний день, когда он числился сотрудником муниципалитета", - сообщила пресс-служба мэрии.

Как сообщал ТАСС, 17 февраля были задержаны вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и замглавы управы Коминтерновского района города Светлана Васькова по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). По версии следствия, не позднее августа 2020 года Васькова встретилась с депутатом Воронежской городской думы Сергеем Кудрявцевым и сообщила ему согласованную с Бавыкиным информацию о том, что есть возможность за 400 тыс. рублей обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской городской думы. Но, как полагает следствие, услуга оказана не была, Бавыкин и Васькова забрали деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Ленинский райсуд Воронежа отправил Бавыкина и Васькову под домашний арест по 16 апреля 2021 года.

Бавыкин с декабря 2020 года исполнял обязанности замглавы администрации Воронежа по градостроительству, ранее в течение двух лет возглавлял управу Коминтерновского района Воронежа, где задержанная с ним Васькова работает заместителем по социально-экономическому развитию.