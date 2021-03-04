"Сириус" откроет IT-колледж

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" открывает набор на программы среднего профессионального образования в IT-колледж, который начнет работу 1 сентября этого года. Учебное заведение будет располагаться в новом здании лицея. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Сириуса", уточнив, что поступить в колледж смогут выпускники всех российских школ.

"Сириус" открывает IT-колледж для выпускников школ со всей России. В этом году абитуриенты могут подать документы на три специальности: "Компьютерные системы и комплексы", "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование". На бюджетные места колледж примет 55 человек", - говорится в сообщении.

Первые студенты приступят к занятиям в сентябре 2021 года, обучение будет проходить в новом здании лицея "Сириус". Отмечается, что 70% обучения будет посвящено практическим и самостоятельным занятиям, стажировкам в крупных IT-компаниях и только 30% - это теоретическим и лекционным курсам.

"Обучением займутся лучшие российские и зарубежные педагоги, а также наставники и эксперты индустриальных партнеров. К программам колледжа уже присоединились Сириус ИС, Ростех, Postgres Professional, ВКонтакте, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД, Тинькофф, Ростелеком, Цифровая долина Сочи", - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя руководителя фонда "Талант и успех" по развитию системы общего и дополнительного образования Алексея Карпухина, обучение практическим навыкам в связке с ведущими коллективами позволит максимально оперативно адаптировать студентов к работе. При разработке образовательной программы учли требования ведущих компаний, стандарты WorldSkills и независимые оценки квалифицированных специалистов.

Прием документов начнется с 20 июня и завершится 15 августа. Комиссия будет учитывать средний балл по математике и информатике аттестата, а также результаты индивидуальных достижений. Приезжим студентам будут предоставлены места в кампусе колледжа.

О Лицее

Лицей "Сириус" открыли для учеников с 1 по 11 классы, а также воспитанников детского сада 1 сентября 2020 года. Он объединяет классическое образование и новейшие технологии, образовательный процесс строится индивидуально для каждого ученика. В своей работе лицей использует опыт работы образовательного центра "Сириус".