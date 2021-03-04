Второй этап вакцинации от коронавируса пройдет возле 25 МФЦ в Подмосковье 5 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции пройдет у 25 многофункциональных центров (МФЦ) Московской области 5 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"В Московской области продолжается вакцинация от коронавируса в МФЦ. Три недели назад за один день работы мобильных пунктов прививку сделали более 1 тыс. человек. Пятого марта они смогут пройти второй этап вакцинации в тех же мобильных комплексах. А те, кто еще не ставил прививку от коронавируса, смогут сделать ее без предварительной записи, практически одновременно с получением нужной услуги в МФЦ. Мобильные пункты будут работать так же, как и офисы МФЦ, - с 8 утра до 8 вечера", - привели в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Как пояснили в министерстве, при прохождении вакцинации в мобильном пункте необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Заранее записываться на вакцинацию не нужно.

Мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут открыты у МФЦ в Балашихе, Домодедове, Видном, Волоколамске, Дмитрове, Зарайске, Кашире, Клину, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Можайске, Ногинске, Наро-Фоминске, Звенигороде, Озерах, Раменском, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Чехове, Голицыне, Лотошине и Шаховской.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлен 216 591 случай заражения, выздоровели 176 894 человека, умерли 4 777.