Епархиальный суд Москвы оставил в силе приговор лишенному сана Андрею Кураеву

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Церковный суд Московской городской епархии отказался пересмотреть ему приговор.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в его заявлениях. 12 января 2021 года Кураев сообщил в своем блоге о том, что обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства.

"Пересмотреть было бы некорректно. Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal.

Решение епархиального суда предусматривает обжалование до утверждения правящим архиереем Москвы - Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Постановление прошедшего в четверг заседания суда было опубликовано на сайте Московской городской епархии. "Изучив поступившее от протодиакона Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела, епархиальный церковный суд города Москвы не нашел причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение. Решение Епархиального суда г. Москвы может быть обжаловано в Общецерковном суде второй инстанции", - говорится в постановлении.

Согласно Положению о церковном суде Русской православной церкви (РПЦ), Высший общецерковный суд второй инстанции принимает к рассмотрению дела, рассмотренные епархиальными судами и направленные епархиальными архиереями в Высший общецерковный суд для окончательного разрешения. Апелляции на решения епархиальных судов, содержащие резолюцию епархиального архиерея, принимаются Высшим общецерковным судом второй инстанции к рассмотрению только по распоряжению Патриарха Московского и всея Руси или Священного синода РПЦ.