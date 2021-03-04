Компании CureVac и Novartis договорились о совместном производстве вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Расположенная в городе Тюбинген германская фармацевтическая фирма CureVac объявила о сотрудничестве со швейцарской компанией Novartis в области производства разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте CureVac.

"Компания CureVac, разрабатывающая новый класс лекарственных препаратов на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), и фирма Novartis сегодня объявили о том, что подписали первоначальное соглашение о производстве вакцины-кандидата CureVac против COVID-19", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что подготовка к запуску производства, передаче технологий и апробации уже ведется.

После заключения окончательного соглашения Novartis намерена произвести до 50 млн доз вакцины к концу 2021 года. В 2022 году, как уточняется в пресс-релизе, швейцарская фирма планирует изготовить еще до 200 млн доз препарата. Поставки с ее австрийского завода в Кундле, как ожидается, начнутся летом 2021 года.

"Я очень рад, что в лице Novartis мы нашли еще одного очень опытного партнера для поддержки производства нашей вакцины-кандидата. Вместе с Novartis мы планируем значительно увеличить наши производственные мощности и расширить сеть производства", - подчеркнул представитель CureVac Флориан фон дер Мюльбе. В свою очередь член исполнительного комитета Novartis Штеффен Ланг заметил, что на сегодняшний день компания активно "наращивает мощности для производства мРНК, чтобы наилучшим образом удовлетворить растущий спрос".

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. В настоящее время германская фирма проводит испытания на людях для оценки безопасности, иммуногенности и эффективности вакцины.