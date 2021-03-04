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Пандемия COVID-19

Власти Венгрии объявили об ужесточении карантина до апреля

Официальный представитель правительства страны Золтан Ковач сообщил, что, в частности, закрываются детские сады и начальные школы

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии ужесточает до конца марта ограничения в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

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"Правительство ужесточает ограничения. <...> Детские сады и начальные школы закрываются до 7 апреля. Все магазины должны оставаться закрытыми с 8 по 22 марта, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, заправочных станций. Программа [финансовой] поддержки [правительства] распространяется на магазины, которые вынуждены закрыться", - говорится в заявлении Ковача в Twitter.

Согласно официальной статистике венгерских властей, число случаев заражения коронавирусом в Венгрии увеличилось за сутки на 6 278, общее количество инфицированных достигло 446 178. Всего к настоящему времени умерли 15 476 человек.

Теги
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