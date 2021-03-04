Суд разрешил прогулки обвиняемому в госизмене 79-летнему ученому из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Суд смягчил условия содержания под домашним арестом 79-летнему президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько, разрешив прогулки, сообщили в объединении юристов "Команда 29".

"Сегодня Второй апелляционный суд частично удовлетворил жалобу наших адвокатов и позволил находящемуся под домашним арестом 79-летнему ученому Валерию Митько два часа в день гулять на свежем воздухе", - говорится в сообщении на сайте объединения, которое возглавляет адвокат Митько Иван Павлов.

В июне 2020 года Павлов рассказал ТАСС о предъявлении Митько обвинения по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). По версии следствия, во время поездки в КНР Митько передал представителям спецслужб этой страны секретные материалы. По словам адвоката, ученый не признает вину.

В феврале Павлов сообщил ТАСС, что Митько продлили срок содержания под домашним арестом. При этом суд в Петербурге отказался разрешить ученому прогулки. Защита с решением суда не согласилась и подала жалобу.

Митько является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, действительным членом и президентом Арктической академии наук. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов. Ученый является инвалидом третьей группы.