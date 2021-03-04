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Захарова: Россия начнет выдавать электронные визы после отмены ограничений из-за пандемии

Это облегчит процедуру получения визы для посещения России, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия в полном объеме запустит систему выдачи электронных виз после снятия ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мы намерены в полном объеме запустить систему электронных виз, что в значительной мере облегчит процедуру получения визы для посещения России", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах об отмене визовых ограничений с Болгарией, Захарова отметила, что Россия готова рассмотреть официальные инициативы болгарских властей на данном направлении.

На текущий момент оформление единых электронных виз в России приостановлено в связи с пандемией. Порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре прошлого года. Оформить электронную визу смогут граждане 52 стран.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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