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Пандемия COVID-19

В Испании договорились об ограничении передвижения между регионами в преддверии Пасхи

В стране также будет действовать комендантский час с 22:00 до 06:00

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании договорилось с властями автономных сообществ ограничить передвижение населения между регионами в преддверии католической Пасхи, которая в этом году приходится на 4 апреля, для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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Часто во время Страстной недели, на которую у многих жителей королевства приходятся длинные выходные, испанцы отправляются в путешествия или едут навестить своих близких в другие населенные пункты. "На собрании комиссии, на котором представлены все автономные сообщества и которое состоялось сегодня, было согласовано закрытие по периметру автономных сообществ", - отметили в Минздраве.

Там также уточнили, что была достигнута договоренность о том, чтобы комендантский час действовал с 22:00 до 06:00 по местному времени. В документе также содержится рекомендация отказаться от походов в гости и запрет на встречи группами более четырех человек.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено свыше 3,1 млн случаев заражения, более 70,5 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. Сейчас темпы распространения инфекции в стране замедлились.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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