Конный клуб в Ленобласти может получить дополнительные земельные участки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Строящийся новый реабилитационный досуговый центр на базе конно-спортивного клуба "Новополье" в Ленинградской области может получить дополнительные земельные участки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

В четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками акции "Мы вместе" представитель конно-спортивного клуба (КСК) "Новополье" Анна Лаппе рассказала по видеосвязи, что толчок к достройке центра реабилитации на территории этого клуба был дан после прошлогоднего президентского поручения, и возведение объекта уже близко к завершению. Пользуясь случаем, Лаппе пригласила Путина на открытие этого центра, глава государства приглашение принял.

"В собственность КСК "Новополье" переданы земельные участки общей площадью 1,44 га; 0,75 га передано администрацией района в безвозмездное пользование под выпас животных. Губернатор региона Александр Дрозденко обратился к главе администрации Ломоносовского района с просьбой в случае нахождения вблизи КСК "Новополье" земельных участков, находящихся в муниципальной собственности рассмотреть вопрос об их закреплении за конно-спортивным клубом", - рассказала представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.

Она добавила, что строительство КСК "Новополье" по обращению ОНФ ведется в рамках соглашения администрации области с группой компаний "ПИК".

Конно-спортивный клуб "Новополье" с 2008 года проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Весной 2017 года его администрация начала строительство многофункционального комплекса, который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы для семей с детьми-инвалидами. Собственных средств для завершения строительства клубу не хватало.

В конце июня 2020 года в ходе онлайн-встречи президента с участниками акции "Мы вместе" к Путину обратилась 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, ранее собравшая 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, умерших от коронавируса. Она попросила у главы государства помощи в строительстве реабилитационного центра "Сердце" на базе конно-спортивного комплекса рядом с Петербургом. Президент пообещал оказать поддержку. Строительство началось в сентябре.