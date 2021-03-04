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Пандемия COVID-19

В Судан и Лесото поступили партии вакцины от коронавируса по программе COVAX

Официальный представитель генсека ООН не уточнил, о каких именно вакцинах идет речь

ООН, 4 марта. /ТАСС/. Судан и Лесото получили партии вакцины от нового коронавируса по программе COVAX, которая осуществляется под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Лесото и Судан получили вчера [в среду] вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX", - отметил он. Как констатировал Дюжаррик, специалисты ООН помогают властям этих стран в организации вакцинации населения.

Как пояснил официальный представитель генсека ООН, "более 800 тыс. доз вакцины поступили в Хартум". По его словам, в "Лесото поступила первая партия - 36 тыс. доз вакцины". Дюжаррик не уточнил, о каких именно вакцинах от коронавируса идет речь.

Согласно условиям программы COVAX, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. В рамках данного механизма к концу 2021 года должны быть произведены и распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Теги
ЛесотоСуданПандемия COVID-19
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