Financial Times сообщила о дискуссиях внутри ЕС по поводу паспортов вакцинации

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Вопрос распространения паспортов вакцинации на людей, которые привились несертифицированными Брюсселем вакцинами, например, российской или китайской, стал самым сложным на пути введения такого общеевропейского документа. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

"Сложно оценить добавленную стоимость [паспортов вакцинации], учитывая насколько пеструю смесь вакцин одобрили власти вне ЕС", - приводит издание слова неназванного дипломата. Газета сообщает, что эта тема обсуждалась в среду в Брюсселе на уровне послов стран ЕС. В качестве же примера сложности ситуации приводится начало использования властями Венгрии китайской и российской вакцин от коронавируса, которые не были серитфицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Представитель Будапешта, говорится в статье, потребовал, чтобы упоминание о том, что человек получил такую прививку, также включалось в любые будущие документы по вакцинации.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение российской вакцины "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина, помимо Венгрии, зарегистрирована в Словакии.

Дискриминация молодых

О том, что Брюссель приступил к созданию сертификата о вакцинации с целью обеспечения безопасных поездок в ЕС, стало известно 1 марта после заявления официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера. По данным Financial Times, инициатором введения подобной меры стали страны Южной Европы, которые сильно зависят от доходов от туризма. С введением сертификата о вакцинации они надеются "спасти летний сезон", отметило издание.

В черновом варианте программы осуществления этой инициативы, который оказался в распоряжении газеты, говорится, что в документе будут указаны три следующих пункта: данные о вакцинации, сведения о сданных тестах на коронавирус, информация о выздоровлении от COVID-19 для тех, кто был инфицирован.

Издание напомнило, что сертификаты о вакцинации обсуждались на прошлой неделе на саммите глав государств и правительств ЕС. Согласно Financial Times, Франция и Бельгия не поддержали предложение в ранее представленном виде, посчитав, что оно будет дискриминировать молодых людей, которые смогут вакцинироваться только после того, как прививку получат жители Евросоюза старшего возраста.

"Зеленый сертификат"

По мнению Financial Times, первые итоги обсуждения темы введения указанного документа показывают, что он не сможет разом решить всех проблем вопреки надеждам южноевропейских стран. Как говорится в статье, подтверждением осторожности в этом вопросе стало переименование еще не одобренного "паспорта". ЕК информировала послов, что название такого документа будет изменено с "цифрового зеленого пропуска" на просто "зеленый сертификат", отмечает издание.

Позиция России

Тем временем в Москве рассчитывают на то, что решение по введению паспортов вакцинации в Евросоюзе не будет дискриминировать граждан России. Об этом заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что введение "ковидных паспортов" на территории Евросоюза может означать насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.