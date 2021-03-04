В Канаде заявили, что одобрят вакцину фирмы Johnson & Johnson через несколько дней

ОТТАВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады одобрит использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, в течение ближайших нескольких дней. Об этом в четверг сообщила журналистам представитель ведомства Суприя Шарма.

"Процесс изучения вакцины Johnson & Johnson [специалистами Минздрава] идет очень хорошо, - сказала она. - Мы ожидаем, что окончательное решение будет принято в течение ближайших нескольких дней".

Как сообщил генерал Дэни Фортин, который отвечает за сортировку и распространение вакцин от нового коронавируса в этой стране, поставки вакцины Johnson & Johnson в Канаду могут начаться уже во втором квартале текущего года.

26 февраля канадский Минздрав разрешил использование вакцины компании AstraZeneca, поставки которой в североамериканскую страну начались на этой неделе. Ранее регулятором были одобрены вакцины от коронавируса, созданные американскими компаниями Pfizer и Moderna. Вакцинация в Канаде началась 14 декабря прошлого года.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.