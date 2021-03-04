Мэр города в Аргентине привился от коронавируса с портретом Путина в руках

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 марта. /ТАСС/. Мэр города Рока-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини пришел вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина. Фотографию из прививочного центра градоначальник опубликовал в своем Twitter.

"Я вакцинировался! Спасибо, [президент] Альберто Фернандес, [губернатор] Аксель Кисильоф, [вице-президент] Кристина Фернандес де Киршнер. Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", - написал он, проиллюстрировав сообщение фотографией, на которой ему делают укол. В руках в этот момент он держит фотографию Путина.

29 декабря в Аргентине начали прививать от коронавируса медработников российской вакциной "Спутник V". Препаратом также вакцинировались президент, вице-президент и ряд чиновников и глав городов и регионов. Позднее в Аргентину были также поставлены вакцина индийского производства Covishield, которую разработала AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и препарат китайской компании Sinopharm.