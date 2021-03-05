Власти Камчатки продлили масочный режим в регионе до 21 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки продлил масочный режим на полуострове до 21 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Масочный режим продлен до 21 марта. Соответствующее распоряжение будет опубликовано на сайте краевого правительства", - уточнили в пресс-службе.

Первые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса были введены на Камчатке 28 марта 2020 года. Постепенно большая часть из них была снята. В настоящий момент в крае продолжает действовать масочный режим, который обязывает граждан носить защитные маски в общественных местах и общественном транспорте, действует запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением нескольких краевых мероприятий на открытых площадках.

Всего с начала пандемии коронавирусом на Камчатке заразились 13,6 тыс. человек. 12,3 тыс. из них выздоровели, 123 умерли. В вакцинации уже участвуют около 12 тысяч камчатцев.