Морские круизы на паромах и катамаранах появятся в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены создать в регионе морские круизные маршруты. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале губернатора области Валерия Лимаренко.

"Морской туризм на островах станет доступен для всех. На линию Сахалин - Курилы (Сахалинская область) выйдут два новых современных судна не только для перевозок людей и грузов, но и для круизных маршрутов. Кроме того, скоро можно будет заказать путешествие на катамаранах мимо красивых бухт и японских маяков юга Сахалина", - говорится в сообщении.

Специально для морского грузопассажирского сообщения между Сахалином и Курилами в Санкт-Петербурге с 2018 года построили два современных грузопассажирских парома "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов", на остров они еще не прибыли. Сейчас на этом маршруте работает только одно судно - теплоход "Игорь Фархутдинов". Новые паромы имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе в любое время года. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные для людей с инвалидностью.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.