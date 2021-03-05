Власти Австралии заявили, что срыв поставок вакцины из Италии не повлияет на вакцинацию

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Италии несут ответственность за срыв поставок вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Австралию, однако это не повлияет на ход прививочной кампании в стране. С таким заявлением в пятницу выступил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Я могу понять тревогу [правительств] Италии и ряда других стран Европы, которые сегодня испытывают большие трудности, находятся в кризисной ситуации. В Австралии положение совсем другое. Они [власти Италии], безусловно, несут ответственность за применение права вето, которое они имеют в рамках законодательства ЕС, но мы изначально предполагали, что подобные ситуации могут возникнуть", - сказал Моррисон, отметив, что срыв поставки 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Италии, не повлияет на сроки проведения прививочной кампании в Австралии.

Глава австралийского департамента здравоохранение Брендан Мерфи отметил, что уже доставленных в страну препаратов достаточно для продолжения программы иммунизации, а с 22 марта ожидаются первые поставки вакцины, произведенной на заводе биотехнологической компании CSL Limited в Мельбурне. "Первые партии будут выпущены после 22 марта. Затем будет производиться более миллиона доз еженедельно, что позволит нам нарастить темпы иммунизации и привить все население как можно быстрее", - сказал Мерфи.

В пятницу утром стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) заблокировала отправку в Австралию партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, произведенной на территории Италии. Такое решение было принято в связи с тем, что компания-производитель не выполнила свои обязательства по контракту с ЕС. С начала января в Брюсселе произошла целая серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. В рамках подписанных соглашений Австралия должна получить более 95 млн доз импортных вакцин, еще порядка 50 млн доз страна произведет самостоятельно.