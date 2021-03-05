Власти Южной Кореи одобрили применение вакцины от коронавируса компании Pfizer

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея выдало разрешение на использование вакцины американской компании Pfizer для лиц старше 16 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap .

Вакцина Pfizer стала второй одобренной в стране после препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca, которая получила разрешение 10 февраля. Власти договорились с американской компанией о приобретении доз для вакцинации 23 млн человек, поставки начнутся уже в марте, отмечает Yonhap.

Тем не менее к настоящему моменту в стране уже несколько тысяч человек были вакцинированы препаратом Pfizer. Дело в том что в рамках международного механизма COVAX в Южную Корею были поставлены дозы вакцины, рассчитанные на примерно 56 тыс. медицинских работников. Для этой партии управление выдало специальное разрешение на импорт.

Кампания по вакцинации в Южной Корее началась 26 февраля. К настоящему моменту привито почти 226 тыс. человек, из них 222 тыс. получили вакцину AstraZeneca. К ноябрю текущего года власти хотят сформировать иммунитет от коронавируса примерно у 70% 52-миллионного населения страны.

В пятницу медики сообщили о 398 новых случаях заражения коронавирусом, общее число достигло 91 638. За все время с начала пандемии в Южной Корее от вызванных инфицированием осложнений умерли 1 627 человек, за последние сутки были зафиксированы восемь летальных исходов.