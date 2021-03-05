Турция продлила срок требования об обязательном ПЦР-тесте для приезжающих до 15 апреля

АНКАРА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Турции продлили срок требования к прибывающим пассажирам предоставить отрицательный результат ПЦР-теста до 15 апреля этого года, сообщило в пятницу посольство России в Турции.

"Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля 2021 года. Оно касается всех пассажиров старше шести лет", - говорится в распространенном сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

Кроме того, российское посольство отмечает, что "лица, не предоставившие отрицательный [результат] ПЦР-теста, допускаться к полету не будут". "Требование не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров. Для экипажей представление ПЦР-тестов и карантин не обязательны", - подчеркивается в сообщении.

Требование об обязательном ПЦР-тесте на коронавирус для всех въезжающих в Турцию пассажиров вступило в силу 30 декабря прошлого года. Оно последовало за решением Анкары приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса.