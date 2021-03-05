Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Азара на 15 суток за пикет в поддержку Сафронова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты журналиста и муниципального депутата по району Хамовники Ильи Азара на решение отправить его под арест на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга или пикетирования. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Только что прошло рассмотрение апелляционной жалобы на арест моего доверителя Азара. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений", - сказал он.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС также прокомментировали решение по жалобе на арест Азара. "Московским городским судом изменено в части указания даты совершения правонарушения постановление Тверского районного суда Москвы, которым Илья Азар признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначено наказания в виде административного ареста сроком на 15 суток. В остальной части постановление оставлено без изменения", - отметили в суде.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток, признав виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования). Этот же суд в среду признал Азара виновным в аналогичном правонарушении по ч. 8 ст 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Ранее Соловьев рассказал ТАСС, что в одном из протоколов говорится, что Азар на своей странице в Facebook призывал людей к участию в несогласованной акции 12 марта прошлого года против изменений в Конституцию РФ, а во втором документе сказано, что Азар опубликовал "пост с призывом неопределенного круга граждан" участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО "Лефортово" в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.