Сейшелы с 25 марта будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в посольстве России на Сейшелах.

"В ходе вчерашней (4 марта) пресс-конференции министр иностранных дел и туризма Сейшел [Сильвестр Радегонде] сообщил о готовности страны принимать с 25 марта 2021 года путешественников из любого государства мира (за исключением ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVD-19) при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус", - уточнили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что с 14 января границы Сейшельских островов открыты для посетителей из любой страны мира, которые могут предоставить сертификат о том, что как минимум за 2 недели до планируемой поездки на Сейшелы они завершили полный курс вакцинации от коронавируса, а также справку о прохождении в последние 72 часа теста на коронавирус с отрицательным результатом.