Чайка заявил, что безработица остается одной из наиболее острых проблем для регионов СКФО

ТАСС, 5 февраля. Ситуация на рынке труда Северного Кавказа остается напряженной, безработица по-прежнему является одной из острых проблем округа - в ряде регионов на одну вакансию претендует более 100 человек, сообщил в интервью "Российской газете" полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

"Пожалуй, это (безработица - прим. ТАСС) одна из острейших проблем для региона, преодолеть которую, к сожалению, пока не удается? При пандемии коронавируса ситуация на рынке труда стала более чем напряженной, численность безработных в округе увеличилась почти в пять раз.

Коэффициент напряженности на рынке труда в округе на конец предыдущего года составлял 17 человек на одну вакансию, а в таких субъектах округа, как Республика Ингушетия и Чеченская Республика, на одну вакансию претендовало более 100 человек", - сказал Чайка.

По его словам, основными причинами безработицы в СКФО являются малый приток инвестиций в регионы округа, небольшое число современных и конкурентоспособных промышленных производств, низкая квалификация работников на местах.

"Для стабилизации ситуации на рынке труда при правительстве РФ создана межведомственная рабочая группа, в работе которой принимают участие все регионы Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время в субъектах округа реализуются региональные программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда, сформированы комплексы мер по восстановлению численности занятого населения и предотвращения роста безработицы в 2021 году. Должен отметить, что небольшая положительная динамика уже наметилась в округе, но для восстановления и стабилизации ситуации в этой сфере регионам округа предстоит еще проделать большой объем работы", - отметил полпред в СКФО.

Особое внимание, по его словам, уделяется трудоустройству молодежи, для этого на уровне округа разрабатываются новые проекты.

"При содействии аппарата полпреда мы запустили очень важную образовательную платформу, получившую поддержку Фонда президентских грантов - "Межрегиональный клуб молодых лидеров "Будущее Кавказа". В числе ее партнеров - автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив, Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Проект направлен на консолидацию финалистов конкурса "Лидеры России", победителей региональных кадровых конкурсов Северо-Кавказского федерального округа, лидеров рейтингов всероссийских и окружных молодежных форумов", - привел пример Чайка, добавив, что идеи клуба молодых лидеров могут лечь в основу реальных проектов по социально-экономическому и общественно-политическому развитию округа.