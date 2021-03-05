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Пандемия COVID-19

В Адыгее режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 21 марта

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 14 заболевших

МАЙКОП, 5 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлен до 21 марта. Соответствующие изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в пятницу на сайте главы республики.

Ранее власти продлевали режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до 7 марта.

"В пункте 7 слова "по 7 марта 2021 года" заменить словами "по 21 марта 2021 года", - говорится в документе.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 13 855 человек, на лечении находятся 1 360 человек (плюс 14 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 12 341 человек (плюс 20 за сутки), умерли 154.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия COVID-19
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