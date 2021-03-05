В регионы Центральной России придет похолодание

ТАСС, 5 марта. Синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха 6-9 марта в Центральном федеральном округе (ЦФО), возможен снег, местами метели. Ночью во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Рязанской, Смоленской и других областях ожидается до минус 13-15, местами до минус 17 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Наиболее низкая температура воздуха - до минус 15-17 градусов, по данным региональных ЦГМС, в ночные часы 7-9 марта ожидается во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях, днем столбики термометров покажут около минус 2-7 градусов. Возможны снег, гололедица на дорогах. "В регионе в предстоящие выходные пик похолодания придется в ночь на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до минус 17 градусов, днем - до минус 7 градусов. В воскресенье в течение всего дня ожидается обильный снег, скорость ветра будет достигать 13 м/с", - отметили в ЦГМС по Ивановской области.

В Тверской области морозы до 11-16 градусов прогнозируют уже в ночь на 6 марта, в ночь на 9 - до минус 15, местами до минус 20 градусов, в воскресенье и понедельник возможен небольшой снег. До минус 10-14 градусов прогнозируется в Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. "Днем 8 марта местами еще выглянет солнце, но к вечеру показания термометров будут вновь сигнализировать о зиме, морозы окрепнут до 5-10 градусов, ветер будет холодным и пронизывающим. Такая погода продержится как минимум до середины следующей недели, и надо сказать, что подобные температурные значения больше характерна для 23 февраля, а не для женского праздника", - рассказали гидрометцентре по Тамбовской области.

До минус 8-11 градусов 6-9 марта столбики термометров будут опускать в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областях, в дневные часы возможно потепление до нуля - плюс 2-4 градусов, местами пройдет снег, мокрый снег. "Завтра ожидаем небольшой снег на юге, а на востоке области - сильный снег, порывистый ветер до 15-17 м/с, ночью - до минус 2-7 градусов, днем - от минус 4 до полюс 1 градуса. А 7 марта циклон пройдет дальше на восток, поэтому у нас в регионе прогнозируются остаточные явления - небольшой снег ночью, а днем мокрый снег, морось, ветер до 16-21 м/с, ночью будет около минус 6-11 градусов, днем - до плюс 4 градусов", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что похолодание связано с влиянием атмосферных фронтов глубокого циклона, который быстро переместится со Скандинавии на Вологодскую область. В регионах ЦФО местами возможны метели, гололедица и снежные заносы на дорогах.