Москвичам предложили озвучить названия станций одной из линий метро

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен предлагает принять участие в конкурсе, победитель которого сможет озвучить названия станций одной из линий метро. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Хотите стать голосом одной из линий московского метро? Мы поможем желанию сбыться. Вместе со школой телевидения "Останкино" мы устраиваем конкурс. Условия простые: запишите короткое видео с озвучкой как в поезде. Это всем знакомые фразы: "Осторожно, двери закрываются! Следующая станция…". Там же расскажите, какую линию вы бы хотели озвучить и почему именно ее. Присылайте работы нам в бот @to_deptrans_bot до 9 марта. Одно ограничение - вам должно быть больше 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замначальника Московского метро Юлия Темникова 11 марта в своем Instagram определит пятерых победителей, которые получат возможность пройти курс "Техника речи" в школе "Останкино". Лучший студент озвучит названия станций одной из линии метрополитена.